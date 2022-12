Home » News Calcio Napoli » Allenamento mattutino per il Napoli: lavoro personalizzato per un azzurro

Il Napoli continua i suoi allenamenti in Turchia. Gli azzurri non si fermano e si preparano all’amichevole di venerdì contro il Crystal Palace di Patrick Vieira.

I ragazzi di Spalletti hanno svolto allenamento mattutino al Regnum Carya di Belek. La squadra si è divisa nuovamente tra campo e palestra in questa prima seduta di giornata.

Allenamento Napoli (FOTO: SSC Napoli)

Il gruppo di portieri ha svolto lavoro tecnico sul campo, mentre il resto della squadra ha lavorato in palestra. Ancora lavoro personalizzato per Salvatore Sirigu: il portiere ex Genoa sta recuperando dal suo infortunio muscolare.

Nessuna comunicazione invece per quanto riguarda Amir Rrahmani: possibile ritorno in gruppo per il difensore kosovaro?

Report allenamento Napoli, personalizzato per Sirigu

Di seguito il report del Napoli.

“Seduta mattutina per il Napoli al Winter Football Series by Regnum.

La squadra ha svolto lavoro in palestra.

Il gruppo dei portieri, contestualmente, è stato impegnato in un lavoro tecnico in campo.

Sirigu ha svolto allenamento personalizzato.

Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento”.