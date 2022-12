Niente più “Higuain alla Juve”: pronta la rivoluzione per la società bianconera

Dopo le dimissioni dell’interno CDA della Juventus, continuano le indagini sulla società bianconera da parte della Procura di Torino. In attesa di giudizi e verdetti finali, la sensazione generale è che la Vecchia Signora sia pronta ad un ridimensionamento e a un cambio di modalità di gestione, rispetto a quanto fatto negli anni precedenti.

Una nuova direzione per la Juventus: le ultime

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, i bianconeri sono finiti al centro di un caso che porterà seri danni all’immagine della Vecchia Signora nei prossimi mesi, e che non consentirà più l’acquisto di colpi eccessivi. Per la nuova Juventus del futuro, quindi, non ci saranno più acquisti esosi come possono essere stati Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo negli anni precedenti.

La nuova direzione verterà probabilmente verso una Juve composta da scommesse su giocatori validi, e dall’innesto di profili provenienti dalla seconda squadra, che contribuiranno anche a tenere sotto controllo il monte ingaggi.

Ridimensionamento e nuove prospettive: la futura Juventus

Acquisti di lusso come la punta argentina, che passò dal Napoli alla Juve per 94 milioni di euro e l’asso portoghese che si trasferì a Torino da Madrid per 115 milioni di euro non rientreranno, almeno per ora, nei piani Juve.

FOTO: Getty Images, Ronaldo

Il tutto potrebbe portare a un ridimensionamento dei bianconeri, che in tal caso, dovranno oculare al meglio i prossimi acquisti da mandare in porto.

Francesco Esposito