Dzeko sul Napoli: “Speriamo possa succedere agli azzurri!”, poi la risposta sul futuro

Come il Napoli, anche altre squadre di Serie A si trovano in ritiro con l’intento di prepararsi al meglio per la ripresa del campionato a gennaio.

Tra queste c’è l’Inter, che ha vinto a Malta 4-0 contro il Salisburgo ieri in amichevole. Nell’intervista post vittoria, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto Edin Dzeko, che ha parlato tra l’altro anche del match contro il Napoli.

Inter Napoli: parla Dzeko

Al primo turno dopo la sosta, si affronteranno Inter e Napoli. I nerazzurri hanno l’obiettivo di colmare il gap sui partenopei, che invece vogliono allungare il vantaggio sulle avversarie. La punta bosniaca si è espressa così in merito a ciò. Ecco di seguito le sue parole:

“Bisogna dare tutto, io do sempre tutto me stesso. Non penso solo al gol, ma anche al bene della squadra, sono la persona più contenta quando vinciamo. La sfida contro il Napoli vale 3 punti come ogni partita, una possibile vittoria ci farebbe bene. Sono una squadra forte e non mi aspettavo questa partenza, spero rallentino.”

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Dzeko sulla Champions League e sul futuro:

“La Champions è la competizione più importante, vogliamo fare più dell’anno scorso. All’Inter sto bene, al resto pensano gli altri. Non penso ancora al ritiro e credo di poter dare ancora tanto al calcio“.

Francesco Esposito