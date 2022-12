Calciomercato Napoli, addio Demme? C’è già l’idea per sostituirlo!

Il Napoli ha operato in maniera magistrale sul mercato nella sessione estiva, rivoluzionando la rosa a disposizione di Luciano Spalletti e sostituendo vecchi campioni con nuove scommesse che si sono rivelate vincenti. De Laurentiis e Giuntoli hanno giocato i propri assi nella manica costruendo una squadra, ad oggi, da primo posto in classifica.

Napoli, la possibilità per il futuro di Demme

Per questo motivo le operazioni di calciomercato nella sessione invernale che partirà a gennaio non dovrebbero portare a grossi stravolgimenti. L’unica mossa che potrebbe essere portata a termine dal ds Cristiano Giuntoli è il prestito di Diego Demme, impiegato poco da Spalletti nel corso della stagione ed escluso dalla lista Champions.

Demme Napoli (Foto: SSC Napoli)

Addio Demme? L’idea del Napoli per sostituirlo

Il centrocampista tedesco ha trovato l’interesse della Salernitana, che sta lavorando per il prestito. Ne ha parlato oggi l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio su Sky Sport. Secondo quanto rivelato, qualora Demme dovesse andare via, il Napoli potrebbe prendere un altro centrocampista con caratteristiche simili a quelle di Lobotka. Questa potrebbe essere l’unica operazione per il Napoli in questa sessione.