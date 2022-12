Allenamento Napoli: dalla Turchia c’è la notizia sul difensore azzurro

Il Napoli di Luciano Spalletti prosegue la sua preparazione atletica in vista della ripresa del campionato fissata per il 4 gennaio 2023, quando gli azzurri incontreranno l’Inter di Inzaghi a San Siro. L’obiettivo della squadra è ovviamente quello di ripartire con il piede giusto e custodire gelosamente il primo posto in classifica.

Per questo motivo la società ha organizzato un ritiro in Turchia, ad Antalya precisamente, dove la squadra di Spalletti, esclusi i partecipanti al Mondiale, sta sostenendo allenamenti ed amichevoli. Proprio in data odierna gli azzurri si sono allenati nel pomeriggio al Winter Football Series by Regnum.

Dalla Turchia: il comunicato sull’allenamento

Di seguito quanto rilasciato dalla SSC Napoli tramite comunicato:

“Seduta di allenamento pomeridiana per il Napoli al Winter Football Series by Regnum.

La squadra dopo una prima fase di attivazione e situazioni di possesso palla ha svolto lavoro aerobico.

FOTO: SSC Napoli, Allenamento

Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo. Demme e Lobotka lavoro in piscina.

Condizioni Juan Jesus: l’aggiornamento

Sirigu lavoro personalizzato in campo. Juan Jesus ha svolto l’intera seduta in gruppo“.