“Rapporti privilegiati con altri club”: Tuttosport paragona Napoli e Juventus

Le dimissioni dell’intero CDA della Juventus e le varie intercettazioni che stanno uscendo in seguito all’Inchiesta Prisma stanno alimentando una nuova ombra intorno al calcio italiano.

Il caso plusvalenze sta coinvolgendo anche altre squadre, considerate “amiche” alla Juventus. Ma l’edizione odierna di Tuttosport ha citato anche altri club italiani che hanno “rapporti privilegiati” con altri club. E tra questi c’è il Napoli.

CDA Juventus (Photo by ISABELLA BONOTTO/AFP via Getty Images)

Caso plusvalenze, Tuttosport cita il Napoli

Il quotidiano torinese fa l’esempio del Napoli con l’Empoli, club con cui la società partenopea ha spesso chiuso diverse trattative in entrata e in uscita.

“Prendete, per esempio, gli incroci privilegiati che da anni sono una costante tra Napoli ed Empoli. Nel 2015 con il tecnico Maurizio Sarri arrivarono a Napoli Hysaj e Valdifiori. L’anno dopo fu il turno di Zielinski, formalmente acquistato dall’Udinese ma che si era messo in evidenza ad Empoli dove era in prestito, e Tonelli”.

Esempio che non è stato apprezzato dai tifosi del Napoli e anche il giornalista Carlo Alvino ha detto la sua a “Radio Kiss Kiss Napoli”.

“Sapete qual è la differenza tra il Napoli e la Juventus? Il Napoli, quei giocatori, li ha comprati spendendo anche cifre importanti. Inoltre con l’Empoli ha rimediato anche delle sconfitte che hanno condizionato il campionato. Quindi questo accostamento con la Juventus, per come la vedo io, non ha alcuna ragione di esistere”.