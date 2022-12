Home » Copertina Calcio Napoli » Spalletti in conferenza stampa: come sta Kvara e perché ha provato il nuovo modulo!

Dopo un periodo di vacanza il Napoli è tornato ad allenarsi in Turchia per preparare al meglio il rientro in campionato fissato per il 4 gennaio contro l’Inter.

Antalyaspor-Napoli: show di Raspadori

Gli azzurri quest’oggi hanno disputato la prima amichevole contro l’Antalyaspor: il match è finito con la vittoria dei partenopei per 3-2, in rete Raspadori con una doppietta e Politano.

Una buona prestazione quella del Napoli, gli azzurri hanno potuto affrontare un avversario di buon livello e provare nuove soluzioni di gioco; nel finale spazio anche per i giocatori della Primavera.

Al termine del match, nella consueta conferenza stampa post-partita, ha parlato il tecnico Luciano Spalletti; queste le sue parole:

Spalletti, Conferenza Stampa

Su Raspadori: “Quando c’è umiltà e disponibilità si può fare qualsiasi ruolo soprattutto se c’è conoscenza di questo gioco. Ci sono cose della nostra squadra che conosciamo benissimo e altre un po’ meno tipo questa qui di Raspadori che ha le caratteristiche del centrocampista puro con la corsa ma ha anche le caratteristiche della punta, ci siamo tolti il capriccio di vederlo lì e siamo molto contenti”.

Sul 3-5-2: “È un’altra carta che possiamo avere a disposizione oggi è stata anche dettata dalla mancanza dei difensori”.

Sugli avversari: “Abbiamo trovato un campo inizialmente che era più facile giocare palla poi è stato più difficile. Gli avversari sanno stare in campo, hanno un grandissimo uomo in panchina e diventerà un grande allenatore. Ho ritrovato con piacere giocatori come Fernando e Luiz Adriano, ricordo Fernando ai giocatori dello Shakhtar anche Tropak mi ha fatto piacere rivedere da vicino. È stata una partita interessante è stato un buon test e continuiamo la preparazione”.

Su Kvara: “Kvara sta bene, è rientrato e non ha più avuto dolore, anche sta sera ci ha fatto vedere i pezzi della sua qualità e siamo felici di averlo a disposizione”.

Sui Primavera: “I ragazzi che abbiamo fatto giocare se lo sono meritati, anche sta sera hanno fatto vedere che sono di prospettiva e siamo contenti di avergli dato questo spazio”.

Sulla condizione fisica: “Sotto l’aspetto fisico stiamo facendo tutto il necessario per farci trovare pronti, è un posto adattissimo per prepararsi, abbiamo trovato grande entusiasmo in Turchia per il calcio”.

Sul terreno di gioco: “Non è stata una partita facilissima, il campo sopra era morbido e sotto duro, era difficile stare in piedi e i giocatori tecnici sono andati in difficoltà”.

Aspetti negativi: “Non mi è piaciuto che molto spesso non abbiamo lavorato di squadra ma singolarmente non tutti hanno partecipato sempre al pressing. Non siamo stati continui come squadra e come distanze nelle iniziative che prendevamo e questo poi con le squadre forti si paga dazio se lo andiamo a ripetere”:

Aspetti positivi: “Mi sono piaciute molte cose perché quando la palla si fa girare con la velocità che abbiamo fatto vedere e quando si danno questi impulsi di palleggio e attacco alla profondità sono cose che abbiamo nelle possibilità e abbiamo fatto rivedere”.

Sul capitano: “Il solito Di Lorenzo anche in un altro ruolo”.

Su Juan Jesus: “Juan ha un affaticamento è stato lasciato fuori per precauzione domani farà l’allenamento”.

Sui nazionali: “I giocatori delle nazionali stanno tutti bene, sono in vacanza siamo felici e li aspettiamo tutti”.

Sul campionato turco: “Il fatto che in Turchia ci sia un calcio di livello ce lo dicono gli allenatori italiani che noi abbiamo in Turchia. Gente come Farioli, Pirlo, Montella sono allenatori che sono venuti qua perché sapevano di trovare una qualità di calcio per far vedere le loro qualità, il calcio turco è al livello del calcio europeo”.

“Qualche talento in Turchia? È possibile prendere giocatori da questo campionato e farli giocare in Italia come Elmas e Kim. Ci sono giocatori bravi che tutti sappiamo possono diventare dei top player ma se li diciamo poi li sanno anche gli altri (ride n.d.r)”.