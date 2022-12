Sahin a cuore aperto: “Spalletti mi ha reso felice, il motivo”

La prima amichevole disputata dal Napoli in terra turca è stata quella contro l’Antalyaspor, squadra allenata dall’ex giocatore di Liverpool, Real Madrid e Borussia Dortmund, Nuri Sahin.

Gli azzurri sono riusciti a battere i padroni di casa con il risultato finale di 2-3, in gol Raspadori con una doppietta e Politano.

Antalyaspor-Napoli, amichevole, Raspadori

“Il Napoli ci ha insegnato tante cose”, le parole di Sahin

Del Napoli e di Spalletti ne ha parlato, in conferenza stampa, proprio l’allenatore dei turchi: tanti complimenti ed elogi per i partenopei e per il tecnico toscano.

Di seguito quanto evidenziato:

Sul Napoli: “Il Napoli è una squadra di livello internazionale, è stata una grande partita. I miei giovani hanno sempre lottato su ogni pallone, è stato un bel match”.

Su Spalletti: “Quando un allenatore di questo spessore vuole parlarti sei felice, mi ha sempre supportato e mi ha detto che diventerò un grande allenatore. È sempre umile e pronto a darti consigli, è molto importante per un allenatore giovane come me”.

Ancora sul Napoli: “Abbiamo visto tante cose da imparare, se fai errori contro il Napoli li paghi: gira palla con velocità impressionante da destra a sinistra, è stato un test di valore”.