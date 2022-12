Napoli in vendita? Arriva l’indizio dal presidente De Laurentiis

Uno degli argomenti che si sono rincorsi nelle ultime settimane è quello relativo a un possibile passaggio di mano del Napoli. Sono stati molteplici i rumors sulla possibile cessione della società da parte del presidente De Laurentiis, sul quale pare ci siano gli interessamenti di imprenditori americani, messicani e anche degli Emirati Arabi.

Eppure da Castel Volturno non arrivano segnali in tal senso. A parlarne è l’edizione odierna de Il Mattino, che sottolinea come ci sia un particolare comportamento da parte del patron De Laurentiis che allontana l’idea di una cessione del club.

Cessione Napoli De Laurentiis (Getty Images)

Napoli in vendita? Indizio dal comportamento di De Laurentiis

Ecco quanto evidenziato:

“Il Napoli non è in vendita, tranquilli. De Laurentiis non ci pensa neppure a dar via il suo club-gioiello. A nessun prezzo. Né ora e nemmeno nel futuro prossimo.

Basta capire la determinazione con cui continua a lottare in Lega Calcio per smuovere le società dallo stallo degli ultimi tempi, invocando una riforma vera della Serie A (riduzione a 18 o addirittura a 16 squadre), invocando la necessità di un consiglio direttivo composto dalle società big (le otto più importanti) che abbia poteri decisionali e operativi, insistendo per una gestione dei diritti tv che riesca, sul serio, a cancellare la pirateria e ad alzare gli introiti che negli ultimi anni si sono ridotti in maniera preoccupante”.