Il Napoli piomba su Marcus Thuram: può arrivare a parametro zero, ma solo in un caso

Nonostante il primo posto in classifica in Serie A e la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League ottenuta con due turni d’anticipo, il Napoli non smette di lavorare in sede di calciomercato pensando al futuro.

Proprio in quest’ottica va sottolineata la notizia, lanciata dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, che vorrebbe il Napoli sulle tracce di Marcus Thuram, attaccante del Borussia Mönchengladbach. Il contratto del figlio d’arte è in scadenza a giugno 2023 e ciò lo rende ancora più appetibile.

FOTO: Getty – Marcus Thuram

Mercato Napoli, per l’attacco piace Marcus Thuram

Ecco quanto evidenziato:

“Il rumore dei vicini s’è sentito con lo strillo della Bild, che l’ha sussurrato ai quattro venti, ovviamente: al Napoli piace Marcos Thuram, figlio d’arte sul quale non ci sono presentazioni da spendere, 25 anni, un fisico da corazziere, una punta che sa fare mille cose – l’esterno, il centravanti, standosene dentro in qualsiasi modulo o sistema – che al Borussia Mönchengladbach ha segnato 41 gol in 119 partite e che a giugno prossimo si prende praticamente gratis, perché nessuno è perfetto e ormai così vanno le cose ovunque”.

Thuram potrebbe essere un profilo che potrebbe interessare al Napoli qualora in estate dovesse essere ceduto Lozano, indicato da più parti in partenza a fine stagione.