Annuncio in diretta: “Affare concluso per il Napoli, manca solo la firma!”

Nel corso della trasmissione radiofonica “Radio Goal”, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, il direttore Valter De Maggio ha rivelato un’importante indiscrezione riguardante il futuro di Stanislav Lobotka. Il centrocampista del Napoli, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2027 (con opzione di prolungamento al 2028) e la società azzurra si è messa all’opera per evitare che il calciatore possa lasciare il club a paramentro zero. Di seguito quanto evidenziato:

Lobotka Napoli (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Lobotka rinnovo, la decisione del Napoli

Valter De Maggio ha dichiarato dei dettagli interessanti in merito al futuro di Stanislav Lobotka. Di seguito quanto evidenziato:

“Nei prossimi dieci giorni, da qui al 16 dicembre, forse il 15 o forse il 14, il Napoli annuncerà il prolungamento del contratto di Stanislav Lobotka. Ormai mancano solo le firme”.

Il Napoli quindi eserciterà l’opzione per il rinnovo del contratto di Lobotka, che già a novembre aveva firmato fino al 2027. La società azzurra ha dunque voluto premiare la grande evoluzione del calciatore spagnolo che è diventato un vero e proprio perno nel centrocampo del Napoli targato Spalletti, dopo una prima fase in ombra con la maglia azzurra.

Con il contratto di novembre, Lobotka è passato da un ingaggio di 2,5 milioni ai 3 più bonus. In più c’è stato un bonus alla firma di circa 2 milioni.