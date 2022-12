Tragedia Ischia: ritrovato il corpo della dodicesima vittima dispersa

Trovato a Casamicciola, ad Ischia, un cadavere: dovrebbe trattarsi del corpo di Maria Teresa Arcamone, l’ultima dispersa dell’alluvione del 26 novembre che ha colpito l’isola campana.

Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco nella zona del parcheggio del Rarone, ai piedi di via Celario, dove è confluita gran parte della frana. La salma è ancora in via di identificazione da parte dei carabinieri della compagnia di Ischia, ma dovrebbe trattarsi di una donna, Maria Teresa Arcamone.

Ischia frana vittime

Ischia, i funerali delle vittime saranno in forma privata

I funerali delle vittime saranno celebrati in forma privata. Le famiglie hanno scelto riti riservati piuttosto che i funerali di Stato. Non saranno ammessi cronisti e fotografi in Chiesa. Il primo rito funebre a essere celebrato, mercoledì, a Lacco Ameno, sarà quello di Eleonora Sirabella e Salvatore Impagliazzo.

Si terranno sabato a Ischia Porto le esequie di Gianluca Monti, della moglie Valentina e dei tre figli Francesco, Michele e Mariateresa. Venerdì si svolgeranno, sempre ad Ischia Porto, quelli di Maurizio Scotto Di Minico, della moglie Maria Giovanna Mazzella e del piccolo Giovanni (di appena 21 giorni). Tutte le cerimonie religiose saranno celebrate dal vescovo di Ischia e Pozzuoli, monsignor Gennaro Pascarella.