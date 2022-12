Home » Copertina Calcio Napoli » Calciomercato, Giuntoli studia per il futuro: individuati 5 possibili acquisti per il prossimo Napoli

Il Napoli prosegue la sua preparazione in quel di Belek, località della città di Antalya in Turchia. Sotto gli ordini di un attento Luciano Spalletti, la squadra si prepara al nuovo anno e alle tante sfide che gli azzurri saranno chiamati ad affrontare.

Intanto la società prosegue con il suo lavoro di monitoraggio per cercare eventuali rinforzi in vista della prossima stagione. L’intento della società è quello di non modificare la rosa attuale, ma per ogni eventualità il Napoli saprà farsi trovare pronto.

Il d.s. Cristiano Giuntoli, insieme al suo staff, ha già individuato una serie di calciatori giovani sul quale puntare per il futuro. La linea del club – sottolinea l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport -, sarà quella intrapresa quest’anno: profili giovani e low cost, ma con un grande potenziale, come Kvaratskhelia.

FOTO: Getty – Ilic, Serbia

Calciomercato Napoli, i 5 obiettivi per il futuro

In questa ottica i nomi segnati sul taccuino degli uomini mercato del Napoli sono ben cinque: Ilic del Verona, individuato come potenziale sostituto di Demme, qualora il tedesco dovesse chiedere la cessione a gennaio. E poi ancora Samardzic (classe 2002) e Pafundi (classe 2006) dell’Udinese, oltre a Ferdi Kadioglu (1999) e Arda Guler (2005), assi del Fenerbahce.