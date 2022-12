“Scudetto? Saremmo felicissimi se lo vincesse il Napoli”: il presidente di Serie A si sbilancia

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, è intervenuto a Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”. Tra i diversi temi toccati, il patron granata si è soffermato sul Napoli e le sue possibilità di vincere lo Scudetto. Di seguito quanto evidenziato:

La classifica del campionato?

“È chiaro che arrivare con dei punti di vantaggio e con un buon ritiro e una buona concentrazione non si pregiudicherà la concentrazione che le squadre che stavano facendo un inizio di campionato buono possano continuare ad avere, vale per chi sta giù e per chi sta in cima. Le squadre che hanno fatto bene continueranno a fare bene“.

Iervolino Salernitana (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Salernitana, le parole sul Napoli di Iervolino

“Noi saremmo contenti come Salernitana di avviare il progetto della città dello sport a Salerno. Vorremmo creare una vera e propria cittadella dello sport a Salerno. Non ci cambierebbe l’entusiasmo arrivare decimi o dodicesimi, ci importa fare bel gioco e saremmo felicissimi se il Napoli vincesse lo scudetto!”

Salernitana?

“Non vorrei essere troppo mieloso, ma penso che il nostro sia un campionato straordinario. Quando ero bambino c’era un grande dislivello, mentre ora anche le ultime in classifica se la giocano a viso aperto con le grandi. Dobbiamo continuare così, siamo una squadra che sa segnare e dobbiamo essere concentrati per prendere punti anche con le grandi. Alla ripresa abbiamo il Milan, ma noi faremo la nostra partita e non saremo di certo una squadra cuscinetto”.