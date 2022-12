Home » News Calcio Napoli » Venerato rivela: “Hamsik ha fatto una scelta! Futuro? Per Marek non sono da escludere scenari diversi”

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto a “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio. Venerato ha parlato, tra le altre cose, del possibile impiego di Marek Hamsik nella dirigenza del Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

Hamsik Napoli (Photo by Tiziana FABI / AFP) (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

Hamsik Napoli, De Laurentiis lo chiama in dirigenza?

Possibile inserimento di Hamsik nella dirigenza del Napoli? “Il rapporto umano che lega De Laurentiis a Marek è intenso per la professionalità del calciatore e per un precedente. In passato la Juve e Milan volevano ingaggiare Marek, ma quest’ultimo stoppò tutto perché voleva restare a Napoli e continuare a guadagnare la metà di ciò che gli era stato proposto“.

“L’unico calciatore che si è focalizzato solo sulla squadra azzurra fu Marek, non sarà mai un semplice calciatore per Aurelio. Berlusconi era convinto di ingaggiare il centrocampista in passato, ma non fu un’operazione agevole. Ad oggi De Laurentiis stima Hamsik, Hamsik stima De Laurentiis, ma non c’è un discorso avviato per farlo entrare nella dirigenza. Ci sono stima ed affetto, non escluso chr in fururo possano aprirsi scenari diversi, ma al momento non c’è nulla”.