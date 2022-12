Allenamento del Napoli ad Antalya: lavoro personalizzato per due calciatori

Continua a lavorare al caldo di Antalya il Napoli, seguendo gli attenti ordini di mister Luciano Spalletti. La squadra azzurra, che comanda la classifica di Serie A, sta svolgendo la preparazione per la seconda parte di stagione all’interno del Resort Regnum Craya di Belek, cittadina non molto distante dal centro città di Antalya.

La squadra, che – ricordiamo – domani sarà impegnata in un test amichevole contro l’Antalyaspor alle ore 18.45 (match visibile per gli abbonati DAZN o in pay per view su Sky Sport), ha svolto allenamento questa mattina.

Napoli infortunio Rrahmani (Getty Images)

Ultime notizie Napoli, le condizioni di Rrahmani e Sirigu

Di seguito il report pubblicato sul sito della SSC Napoli:

“Seduta mattutina per il Napoli al Winter Football Series by Regnum. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione ed esercizi di passaggio. Successivamente esercitazione tecnica con finalizzazzione al tiro, lavoro tecnico tattico e partita a campo ridotto.

Rrahmani ha svolto allenamento personalizzato in palestra. Lavoro personalizzato in campo per Sirigu”.