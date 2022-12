Home » News Calcio Napoli » Allenamento mattutino per il Napoli: ospite speciale per Spalletti

Il Napoli torna in campo al Regnum Carya di Belek per continuare la sua preparazione in vista della ripresa del campionato fissata al 4 gennaio.

Dopo aver avuto un po’ di riposo ieri pomeriggio, oggi gli azzurri effettueranno una doppia seduta di allenamento. La prima è già stata svolta in mattinata dove la squadra si è divisa tra campo e palestra.

Allenamento Napoli (FOTO – SSC Napoli)

Report allenamento Napoli, differenziato per Rrahmani e Sirigu

Ancora lavoro personalizzato per Rrahmani e Sirigu alle prese con i recuperi dai problemi muscolari. Questo il comunicato del club.

“Seduta mattutina per il Napoli al Winter Football Series by Regnum.

La squadra ha svolto lavoro in palestra mentre il gruppo dei portieri, unitamente ai ragazzi della Primavera aggregati alla rosa, ha svolto lavoro in campo con il mister.

Rrahmani ha fatto lavoro personalizzato in piscina. Per Sirigu lavoro personalizzato in campo”.

Abbracci tra Spalletti e Vieira

Nel corso dell’allenamento, Patrick Vieira, allenatore del Crystal Palace, si è presentato sul campo per salutare Luciano Spalletti. Un bel momento distensivo come dimostrato dal video pubblicato dal Napoli sui propri social: abbracci e sorrisi tra i due.

E magari chissà si saranno anche detti qualcosa in vista dell’amichevole Napoli-Crystal Palace in programma domenica 11 dicembre.