La QuantWare Team Volley Napoli batte Avimecc Modica: prima storica vittoria in Serie A3

Era nell’aria ed è finalmente arrivata: dopo tante delusioni, la QuantWare Napoli ottiene tra le mura amiche la prima vittoria stagionale battendo con un perentorio 3-0 la Avimecc Modica.

È un giorno particolare per la società partenopea, che conquista la sua prima vittoria nel campionato di Serie A3 CREDEM. Fondamentale la spinta del proprio pubblico che, nonostante i risultati tutt’altro che esaltanti, non ha mai smesso di sostenere la squadra in questa prima parte della stagione.

Prima vittoria per la QuantWare Team Volley Napoli

Napoli batte 3-0 (25-21; 26-24; 25-17) la squadra siciliana guidata da coach D’Amico: risultato netto, cercato, desiderato, anelato con tutte le forze dai ragazzi di coach Sergio Calabrese.

Partono subito forte gli All Blue, avanti subito di un break che riescono a mantenere ed anzi ad incrementare nel finale del set con gli schiacciatori laterali sugli scudi: il sempre verde Canzanella, lo spagnolo Francisco Fernandez e l’opposto Cefariello che lascia intendere subito di essere in giornata (chiuderà infatti con 19 punti totali con il 57% in attacco).

Nel secondo set il livello si alza, Modica parte subito forte, piazzando un paio di break e guida fino al fino al finale di set. In altre circostanze Napoli, un po’ per inesperienza, un po’ per l’ansia da risultato, avrebbe mollato, ma non oggi, non davanti al suo pubblico, che continua a incitare la squadra a gran voce: i padroni di casa chiudono a proprio favore sul filo di lana, 26-24, anche il secondo parziale.

Nel terzo parziale pare proprio che Modica possa riprendersi, mettendo in crisi il sistema di ricezione della QuantWare nelle fasi iniziali del set. A quel punto mister Calabrese butta nella mischia Botti per Francisco Fernandez che accusa un passaggio a vuoto dopo due discreti set: il ragazzo del Vomero risponde presente. Napoli al primo time out è già davanti, prosegue macinando punti su punti, chiude nel tripudio del pubblico.

QuantWare Team Volley Napoli

QuantWare Team Volley Napoli – Avimecc Modica, le parole dei protagonisti

Al termine della partita tutta l’emozione dell’assistente Francesco Pagliuca: ”Questa settimana era chiara la percezione che qualcosa di positivo potesse accadere, c’erano una positività e una serenità diverse dal solito. Siamo contenti per i ragazzi, è il giusto premio per il lavoro che svolgono, abbiamo meritato la vittoria, forse l’avremmo meritata anche in altre occasioni ma oggi finalmente è arrivata”.

Molto sentite anche le parole del DG Matano al termine della gara: ”È un’emozione enorme, per un attimo ho chiuso gli occhi e sono tornato indietro alla sfida playoff promozione dello scorso anno. Ringrazio il pubblico che non smette mai di sostenerci e diamo appuntamento a domenica 11 per lo scontro casalingo contro Lecce, anche se in settimana saremo impegnati nel turno infrasettimanale contro il Marcianise”.