Delusione Kim, arriva la notizia ufficiale dal Qatar

Questa sera è andato in scena, nella cornice dello Stadium 974 di Doha, l’ottavo di finale fra Brasile e Corea del Sud. La Seleçao ha ottenuto il pass per i quarti di finale grazie ad un roboante 4-1, maturato grazie alle marcature di Vinicius JR, Neymar, Richarlison e Paqueta. Inutile la rete degli asiatici, a firma di Paik Seung-Ho.

Il Brasile affronterà la Croazia in un suggestivo quarto di finale che vedrà sfidarsi i due fuoriclasse del Real Madrid: Vinicius JR e Luka Modric.

Si chiude così l’avventura di Kim Minjae e della sua Corea del Sud, eliminata dopo un cammino entusiasmante, a sorpresa.

Mondiale Qatar 2022: la Corea del Sud cade agli ottavi

In seguito al risultato di questa sera, la Corea del difensore azzurro Kim Minjae è costretta a lasciare il Qatar. Nonostante una fase a gironi sorprendente, in cui hanno fatto fuori l’Uruguay, i sudcoreani hanno subito lo strapotere tecnico della nazionale brasiliana.

Il difensore del Napoli Kim Minjae non ha vissuto la miglior esperienza Mondiale possibile: un infortunio gli è costato la panchina forzata contro il Portogallo, e in generale, non ha espresso al meglio le sue potenzialità durante tutta la manifestazione proprio a causa, probabilmente, di questi problemi fisici.

Giuseppe Esposito