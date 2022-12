Chiariello: “Il caso Juventus rende De Laurentiis un gigante”

Il caso Juventus tiene banco nelle pagine dei giornali e in tutti i social network italiani.

I rischi che la società bianconera, a fronte delle accuse che le vengono fatte, sono davvero molteplici, anche se pare non essere l’unico club coinvolto in questo caos generale dovuto alle plusvalenze.

Aurelio De Laurentiis Napoli (Getty Images)

Chiariello sicuro: “La figura di ADL ne esce ingigantita”

A proposito di plusvalenze e di illeciti, ha parlato il giornalista Umberto Chiariello a Campania Sport nel corso del suo editoriale.

Di seguito quanto evidenziato:

“I filoni di inchiesta sono due: plusvalenze e stipendi. E poi ci sono gli extra fondi. Agnelli ha già avuto sei mesi di squalifica per aver partecipato con Raiola all’operazione di Pogba, condotta in maniera illecita. Inoltre il club bianconero è stata coinvolto anche nell’inchiesta ‘Alto Piemonte’, condotta tra i vertici dei tifosi organizzati juventini. Altro episodio che macchia la fedina penale del club di Torino. Ci sono tante situazioni non chiarite. Il capo-sicurezza della Juve ha persino consentito l’ingresso di uno striscione offensivo contro i morti di Superga che non è stato mai rimosso dalla Juve.

“Senza contare che si sono evidenziate perdite per 240 milioni di euro, un problema dietro l’altro. A me interessa fino ad un certo punto, se non per le dichiarazioni del direttore sportivo Cherubini, il quale ammette d’aver spinto troppo sulle plusvalenze; o quelle di Elkann, che dice d’aver esagerato.“

“Ciò che viene detto nelle intercettazioni non lascia spazio alle interpretazioni. Nella Juve, inoltre, c’è chi afferma che la situazione che hanno creato è peggiore di quella del 2006.”

“Ciò che lega la Juve in tanti anni, è quello dell”arroganza del potere. E’ ora di farla finita e ricominciare da zero.”.

“In tutto questo, esce fuori ingigantita la figura di De Laurentiis, che veniva accusato di non aver mai vinto nulla. La domanda sorge spontanea: è giusto che la Juve abbia potuto prendere Higuain a 90 milioni, Ronaldo a 100 o Vlahovic a 60? “

“Indubbiamente questi illeciti amministrativi hanno inciso in maniera evidente sul campo nel corso degli anni.E a me partecipare ad un gioco le cui regole e cui carte sono truccate non piace per niente! I dirigenti del calcio italiano hanno sempre fatto finta di non sapere niente!”