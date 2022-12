Calciomercato Napoli, all-in su un big del Barcellona: i dettagli

Il Napoli adesso sogna la vittoria dello Scudetto dopo un inizio di campionato a dir poco sfavillante. Gli azzurri si trovano adesso, durante la sosta per i Mondiali 2022 in Qatar, in vetta alla classifica di Serie A, con ben 8 punti di vantaggio sul Milan secondo.

Gli azzurri torneranno in campo il 4 gennaio per affrontare l’Inter in corrispondenza dell’apertura del mercato di gennaio. La rosa vista in questa prima parte di stagione si è rivelata abbastanza completa, ma il fiuto per gli affari del ds Giuntoli potrebbe regalare sempre sorprese.

Foto: Getty Images- Franck Kessiè

Dalla Spagna: il Napoli ci prova per Kessiè

La voce che arriva dalla Spagna ha del clamoroso: secondo quanto riporta il portale spagnolo Relevo, il Napoli si sarebbe inserito alla corsa per Franck Kessiè, chiedendolo in prestito. L’ivoriano ha lasciato il Milan quest’estate per trasferirsi al Barcellona ma nei suoi primi mesi con la maglia blaugrana ha avuto poco spazio e il giocatore starebbe meditando l’addio già a gennaio.

Oltre al Napoli, ad aver messo gli occhi su di lui ci sono l’Inter e alcuni club di Premier League ma Kessiè privilegerebbe un ritorno in Serie A. In ogni caso, sia il Barcellona, che il giocatore hanno come priorità quella di proseguire fino a giugno, ma l’agente dell’ivoriano ha comunque avvisato la società catalana della presenza di club alla porta pronti all’assalto.