Napoli-Villarreal, i tifosi rispondono presente: un settore è già soldout

L’astinenza da Napoli cresce sempre di più tra il tifo azzurro. Una stagione così entusiasmante è stata bloccata sul più bello da questo insolito Mondiale invernale.

I tifosi partenopei però, a breve, potranno rivedere i propri beniamini: mercoledì gli azzurri sfideranno l’Antalyaspor nel ritiro in Turchia. È vero, sarà solo un’amichevole, ma sarà l’occasione per rivedere all’opera i ragazzi di Spalletti.

L’amichevole più attesa, però, si disputerà il prossimo 17 dicembre: allo Stadio Diego Armando Maradona arriverà il Villarreal degli ex Pepe Reina e Raul Albiol, due giocatori mai dimenticati dalle parti di Fuorigrotta.

Napoli Villarreal, la vendita dei tagliandi va a gonfie vele

La voglia di riabbracciare due vecchi giocatori che a Napoli hanno scritto pagine di storia e, soprattutto, la voglia di rivedere il Napoli in azione nel tempio di Fuorigrotta, stanno facendo la differenza nella vendita dei biglietti.

Tifosi Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

I tifosi hanno subito risposto presente: i tagliandi, messi in vendita venerdì scorso, sono andati a ruba. La Curva B è praticamente soldout con pochissimi biglietti rimasti disponibili; discorso diverso per Distinti superiori, Curva A e Tribuna Posillipo dove la disponibilità è più alta. Ancora quasi tutti i tagliandi disponibili invece per Distinti inferiori e Tribuna Nisida. Polverizzati i biglietti della Tribuna Family, già soldout per questo match.

Quanto costano i biglietti per Napoli Villarreal?

La tanta richiesta di biglietti è dovuta anche ai prezzi stilati per questa gara: essendo un’amichevole, l’obiettivo della società è stato quello di riempire lo stadio con prezzi popolari. Questi i prezzi dei tagliandi divisi per settore.

Curve 8€

Distinti 15€

Tribuna family 10€/5€

Tribuna Nisida 25€

Tribuna Posillipo 35€