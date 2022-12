Home » News Calcio Napoli » Il Napoli si allena in Turchia: lavoro personalizzato per due azzurri

Il Napoli continua a lavorare in Turchia: terzo giorno di allenamento per gli azzurri al Regnum Carya di Belek. Dopo aver svolto la seduta di allenamento mattutina in palestra ieri, oggi i giocatori hanno svolto lavoro in campo.

La squadra di Spalletti si prepara alla prima delle due amichevoli in programma in questo ritiro turco: mercoledì 7 dicembre ci sarà la sfida ai padroni di casa dell’Antalyaspor.

Allenamento Napoli (FOTO – SSC Napoli)

Report allenamento Napoli, novità su Rrahmani e Sirigu

Intanto, sul proprio sito ufficiale, il Napoli ha riportato il report allenamento della seduta mattutina: lavoro personalizzato per due azzurri. Di seguito il comunicato.

“Seduta mattutina per il Napoli al al Winter Football Series by Regnum.

La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e possesso palla con le mani.

Successivamente partitina a campo ridotto con 5 porte piccole.

Di seguito la squadra si è divisa in due gruppi: uno ha svolto lavoro tattico con le sagome e l’altro lavoro di potenza aerobica.

Chiusura di sessione con partita a campo ridotto. Rrahmani ha fatto lavoro personalizzato in campo. Sirigu ha svolto lavoro personalizzato in piscina.

Nel pomeriggio riposo, il gruppo riprenderà domattina gli allenamenti”.