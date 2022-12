Home » Copertina Calcio Napoli » Pioli sullo Scudetto: “Siamo fortunati per un aspetto”

Il Napoli, dopo una prima fase di stagione davvero entusiasmante con la conquista del primato sia in Serie A che in Champions League, come tutte le altre società deve fare i conti con la sosta.

Questa pausa anomala dovuta ai Mondiali in Qatar è il vero grande punto interrogativo di questa stagione considerando, soprattutto, il periodo dell’anno in cui si è verificata.

Pioli sulla sosta: “Può fare bene a questi giocatori”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è stato ospite questa sera a Sky durante la trasmissione Sky Calcio Club, diversi spunti interessanti lanciati dal tecnico rossonero, tra questi spicca sicuramente quello inerente proprio alla sosta.

Stefano Pioli (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Pioli con il suo Milan è ad otto lunghezze dal Napoli capolista e, dunque, in questa seconda parte di stagione proverà ad agguantare gli azzurri per cercare di conquistare il secondo scudetto consecutivo

Queste le parole dell’allenatore dei rossoneri:

Come può cambiare il campionato?

“Io penso che noi abbiamo la fortuna di rifiatare può essere un bene e credo che i giocatori che non hanno partecipato ai Mondiali torneranno in buone condizioni fisiche e mentali. Quelli che torneranno dal Mondiale sarà un punto interrogativo“.

Pioli ha poi parlato anche del Napoli di Luciano Spalletti e ha speso splendide parole per gli azzurri.

Di seguito quanto evidenziato:

“Il Napoli è una grande squadra con grandi qualità ed è allenata molto bene. È chiaro che se il Napoli mantiene questo ritmo e questa qualità diventa difficile per gli altri. Se penso alla partita di San Siro, noi abbiamo giocato una grande partita e non meritavamo di perdere, ma loro sono stati bravi a farci pagare ogni minimo errore”.

Ve lo aspettate così più forte?

“Ad inizio anno non pensavo fosse così competitivo e continuo. Non puoi aspettartelo da una squadra che in estate ha perso Insigne, Koulibaly, Mertens e Fabiàn Ruiz”.

“Sono convinto che il campionato è molto lungo e ci sono tante squadre che possono fare 10/11 vittorie consecutive e di mettere un po’ più di equilibrio in campionato”.