Napoli, il vice-Lobotka sarà provato in Turchia: è una sorpresa

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti dopo la sosta forzata dovuta al Mondiale in Qatar e, per l’occasione, gli azzurri sono già volati in Turchia per la preparazione in vista della ripresa del campionato di Serie A

In attesa dei nazionali Spalletti convoca sei primavera: i nomi

Gli azzurri, dopo una prima fase di stagione giocata ad altissimi livelli e ottenendo grandi risultati, sono chiamati a continuare questa striscia positiva nonostante questa sosta anomala nel bel mezzo della stagione.

La squadra agli ordini di Luciano Spalletti è quasi al completo, mancano soltanto i nazionali impegnati per la Coppa del Mondo e, dunque, per questo motivo sono stati aggregati ben sei giocatori dalla primavera.

Spalletti Napoli (Getty Images)

Si tratta dei difensori Benedetto Barba, Daniel Hysaj, dei centrocampisti Matteo Marchisano, Gennaro Iaccarino, Alessandro Spavone e dell’attaccante Lorenzo Russo.

Un’esperienza davvero importante per questi giovani giocatori, allenarsi con la prima squadra e confrontarsi con loro può davvero rappresentare un momento di crescita sia umana che calcistica.

Dalla Primavera al ruolo di vice-Lobotka: il giornale lancia la provocazione

In particolare, tra questi, c’è un giocatore che maggiormente sta sorprendendo, considerando anche le prestazioni in Primavera 1: si tratta del centrocampista Iaccarino.

Dotato di una grande visione di gioco e di una spiccata qualità tecnica, il giovane calciatore è un punto fermo della squadra di mister Frustalupi.

Gennaro Iaccarino

Addirittura, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe giocare proprio nel ruolo di Lobotka, da mediano davanti alla difesa; questo sarà il ruolo in cui verrà provato.

Dunque, il giovane centrocampista farà di tutto per stupire Spalletti e sperare, un giorno, di entrare a far parte della prima squadra.