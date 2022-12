Napoli, occhi sul figlio d’arte: è protagonista al Mondiale

Il Napoli ha da poco ripreso a lavorare in vista della seconda parte di stagione che aspetta gli azzurri nel 2023. I ragazzi di Luciano Spalletti, infatti, hanno visto la loro straordinaria cavalcata essere fermata solo dalla sosta per i Mondiali in Qatar.

Chi però non si è mai fermato è certamente Cristiano Giuntoli che lavora senza sosta nel tentativo di regalare a Spalletti una rosa quanto più competitiva possibile. I Mondiali, d’altronde, sono anche un’importante vetrina che permette ai giocatori di farsi notare maggiormente.

Proprio questo è il caso di Marcus Thuram, figlio dell’ex difensore della Juventus Lilian Thuram, e oggi in forza al Borussia Monchengladbach. Thuram è un esterno offensivo molto duttile e capace di giocare come prima punta.

Le sue ottime prestazioni con il club tedesco gli hanno permesso di essere convocato per la spedizione mondiale della Francia ed è finito anche nel mirino dei grandi club europei.

Marcus Thuram (Photo by FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)

Thuram, il Bayern si defila: il Napoli sfida una big di Serie A

Nelle settimane passate, sembrava forte l’interesse del Bayern Monaco, ancora alla ricerca di un sostituto di Lewandowski, ma stando a quanto riportato dalla BILD, i tedeschi sono alla ricerca di un altro tipo di giocatore e si sarebbero defilati.

Thuram, che è in scadenza di contratto con il Monchengladbach, quindi è alla ricerca di una nuova sistemazione. Il figlio d’arte è stato accostato anche ad Inter e Napoli. Per gli azzurri, una concorrenza meno folta è certamente una buona notizia.