Non solo la visita durante l’allenamento, Hamsik e il Napoli ancora insieme: accadrà oggi!

Il Napoli ha iniziato il suo ritiro invernale ad Antalya. I 28 giocatori convocati da mister Spalletti hanno svolto i primi allenamenti al Regnum Carya di Belek per prepararsi al meglio in vista della ripresa del campionato fissata per il prossimo 4 gennaio.

Anche oggi il Napoli è atteso da una doppia seduta di allenamento: ieri gli azzurri hanno svolto allenamento in palestra la mattina, mentre nel pomeriggio si sono spostati sul campo.

Proprio durante l’allenamento sul campo, gli azzurri hanno ricevuto una piacevolissima sorpresa: l’ex capitano azzurro Marek Hamsik, anche lui al Regnum Carya con il suo Trabzonspor, ha salutato la squadra e si è intrattenuto a seguire gli ultimi minuti di allenamento.

Hamsik Napoli, altro bel momento insieme

Una visita che ha scaldato il cuore anche di tutti i tifosi partenopei: Hamsik, recordman di presenze nella storia del club, sarà sempre amato da tutta Napoli.

L’ipotesi di uno suo ritorno in società è un’idea che alletta parecchio il tifo azzurro ed è stato lo stesso Hamsik a dichiarare la sua volontà di tornare a Napoli un giorno.

Ma per adesso il centrocampista slovacco vuole ancora giocare a calcio e spera di poter chiudere al meglio questa stagione con il suo Trabzonspor.

Intanto, l’edizione odierna del “Corriere dello Sport” svela una curiosità che farà parecchio piacere ai tifosi: oggi, a meno di cambiamenti dell’ultima ora dettati da impegni calcistici, Hamsik pranzerà insieme al Napoli.

Sarà un bel momento per ricordare le vittorie del passato e, chissà, magari parlare anche dei piani per il futuro.