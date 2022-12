Borghi esalta Zielinski: “Il migliore della Polonia”

Il Mondiale di Piotr Zielinski è terminato questa sera. La Polonia è uscita agli ottavi di finale per mano della Francia. “Les Blues” hanno surclassato Lewandowski e compagni vincendo con il risultato di 3-1. In gol per la Francia, Giroud e Mbappè con una doppietta, mentre Lewandowski ha siglato la rete della bandiera a tempo ormai scaduto.

Zielinski, nonostante il risultato, ha disputato una buona partita e ha sprecato un’ottima occasione quando il risultato recitava ancora 0-0.

Piotr Zielinski Polonia (Photo by FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)

Borghi sicuro: “Il gioco della Polonia lo ha limitato”

La prestazione del polacco, però, non ha lasciato indifferenti gli addetti ai lavori e in particolare Stefano Borghi, telecronista di DAZN.

Borghi, nel corso di una diretta YouTube di DAZN, ha elogiato Zielinski definendolo come migliore in campo per la Polonia.

Di seguito quanto evidenziato:

“Zielinski è stato il migliore della Polonia, ha segnato il gol più importante del Mondiale per la sua squadra. Stavano andando in difficoltà. Ho visto Zielinski limitato dal gioco della Polonia. Oggi, in una posizione che ricalca le sue caratteristiche, più o meno, ci ha provato. L’ho visto partecipativo. Nel momento in cui la Polonia ha avuto un ruolo nella partita, Zielinski c’era. Difficile chiedergli di più dopo oggi”