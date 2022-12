Home » News Calcio Napoli » Deschamps sicuro in conferenza: lo ha detto su Zielinski prima di Francia-Polonia

Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Polonia, valida per gli ottavi di finale del Mondiale 2022 in Qatar. I Blues se la vedranno con Piotr Zielinski e compagni. Il centrocampista è assieme a Kim Min-jae l’unico calciatore del Napoli ad essere ancora in gioco nella competizione.

Deschamps ha avvertito in conferenza stampa della difficoltà della sfida, sottolineando come la Polonia sia una squadra compatta e non totalmente dipendente dal suo bomber Robert Lewandowski. Di seguito quanto evidenziato:

Zielinski Polonia (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

Deschamps prima di Francia-Polonia: lo ha detto su Zielinski!

“Ovviamente Lewansowski è un calciatore che fa la differenza in zona gol, dovremo riuscire a limitarlo. Oltre all’intelligenza tattica e alle doti tecniche, è un calciatore che usa molto bene il suo corpo e anche il pallone più insignificante può diventare pericoloso quando contro c’è lui”.

“La Polonia è una squadra che difende molto bene, adora difendere, ma non si limiterà a fare questo. Ci sono calciatori forti e con esperienza internazionale come Szczesny, Glik, Zielinski, Grosicki. Non c’è solo Lewandowski“.