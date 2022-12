Home » News Calcio Napoli » “Per me è l’ideale”: Zielinski cita il Napoli in conferenza, il motivo

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli e della nazionale polacca, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia degli ottavi di finale del Mondiale 2022. La Polonia affronterà la Francia domani alle ore 16:00 italiane. Lo scenario sarà l’Al Thumama Stadium di Doha.

Zielinski e compagni hanno festeggiato la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta col brivido, sebbene nell’ultima partita della fase a gironi contro l’Argentina sia arrivata una sconfitta. Alla luce dei quattro punti ottenuti, gli stessi del Messico di Hirving Lozano, è stata decisiva la differenza reti che ha favorito la compagine europea. Di seguito quanto dichiarato da Piotr Zielinski alla vigilia del match contro la Francia:

Zielinski Polonia (Photo by MANAN VATSYAYANA/AFP via Getty Images)

Qatar 2022, Zielinski prima di Francia-Polonia

“La mia posizione in campo? Beh, io sono un centrocampista. Gioco in un 4-3-3 sul lato sinistro col Napoli e questa è la mia posizione ideale, ma posso giocare anche in altre posizioni. Il mister deciderà quale sarà la posizione migliore per aiutare la squadra ed io sono pronto a dare il mio contributo”.

“Dobbiamo ammettere che siamo in una buona disposizione di spirito per affrontare questo match. Crediamo fermamente di poter affrontare ad armi pari la Francia e passare il turno. Siamo una buonissima Nazionale e sono convinto che domani faremo una grande partita”.