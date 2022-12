Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, tirato in ballo nelle scorse ore circa una presunta cena segreta con Agnelli e altri presidenti di Serie A (emersa nelle indiscrezioni legate all’Inchiesta Prisma) rompe il silenzio e fa chiarezza sulla questione.

Nella fattispecie, la ricostruzione di queste ore farebbe riferimento a un presunto incontro “segreto”, tenutosi a Torino, con diversi patron di club di Serie A.

Inchiesta Prisma: Gravina risponde alle accuse

Il numero uno della FIGC ha parlato a margine di un evento al Palazzo Lombardia di Milano.

Gravina Serie A (Getty Images)

Quelle scritte dai giornali “sono cavolate, sono un uomo sereno”, dice il presidente Gravina, nelle parole riportate da ANSA. “Abbiamo già chiarito perché c’è stato quell’incontro – ha aggiunto – che era per parlare di calcio”. Di incontri così “ne ho fatti tantissimi”.

Intanto, il lavoro della Procura di Torino va avanti per capirne di più in merito all’Inchiesta Prisma, che vede nella prima linea delle accuse la Juventus, che in settimana ha dovuto far fronte alle dimissioni di tutto il Consiglio d’Amministrazione, proprio per questa motivazione.