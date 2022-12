Salernitana su Demme, spunta la volontà del calciatore: la novità

In attesa della fine dei Mondiali in Qatar, la dirigenza del Napoli è già all’opera per riprendere nel migliore dei modi campionato e Champions League a partire da gennaio.

La rosa a disposizione di Luciano Spalletti sembra aver trovato un proprio magico equilibrio, rendendo quasi superflui eventuali interventi da parte della società per puntellare l’organico in vista della seconda metà di stagione.

A chiedere la cessione, però, potrebbero essere quei calciatori che con il tecnico di Certaldo hanno trovato poco spazio. Tra questi c’è sicuramente il centrocampista tedesco Diego Demme che, complice l’infortunio e la definitiva esplosione di Stanislav Lobotka, è rimasto ai margini del progetto, scendendo in campo per soli 19 minuti in campionato.

Calciomercato Napoli, Demme

Calciomercato Napoli, la Salernitana punta Demme

Sulle tracce di Diego Demme, stando a quanto riportato da tuttosalernitana, ci sarebbe la Salernitana del patron Iervolino. L’operazione, però, pare tutt’altro che semplice, per via dell’ingaggio elevato del centrocampista (che al Napoli ha firmato un contratto per 2,5 milioni di euro a stagione) e per la necessità di convincere il calciatore ad accettare la destinazione Salerno.

Sul centrocampista tedesco c’è anche il Valencia, allenato da mister Gennaro Gattuso (che lo ha allenato ai tempi in cui era sulla panchina dei partenopei).

Demme potrebbe però desistere dalle offerte che arrivano dall’Italia e dall’estero: la prospettiva di vincere lo Scudetto al Napoli potrebbe fargli cambiare idea sulla partenza a gennaio e convincerlo quindi ad attendere il mercato estivo per delineare il suo futuro.