Rinforzo dalla Serie A, notizia in diretta: “Non c’è solo il Napoli su di lui”

Con la sosta per i Mondiali ed il campionato fermo, le squadre italiane sono si stanno allenando per il rientro in campo fissato al 4 gennaio. Il Napoli quel giorno affronterà l’Inter a San Siro e in vista del primo mese dell’anno si inizia anche a pensare al calciomercato. Nonostante gli azzurri abbiano una squadra praticamente completa, qualche mossa di mercato potrebbe ugualmente arrivare.

Doig Napoli: l’interesse degli azzurri

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa, è intervenuto in diretta alla radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal” per parlare delle possibili mosse di mercato del Napoli in vista della sessione invernale di calciomercato. Di seguito le sue parole:

“Doig? È un calciatore forte, abile anche ad andare in gol, due volte in questa prima parte di stagione. Ci sarebbe bisogno di puntellare la difesa gialloblù più che cedere ma vedremo cosa accadrà. Non è un caso che su Doig si siano mossi il Bologna e l’Atalanta anche oltre al Napoli. Le altre due, però, lo vorrebbero subito, il Napoli farebbe un investimento. Guler e Kadioglu? Lo scouting del Napoli è sempre all’avanguardia. Il Napoli ha bisogno di un vice Di Lorenzo a destra piuttosto che Doig a sinistra. Mazzocchi? Piace ma si è infortunato. È un usato sicuro ma al Napoli serve un giocatore da inserire“.

