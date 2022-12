Home » News Calcio Napoli » Alvino contro la Juve: “Noi in un sogno voi in un incubo”, la polemica social

Continuano i Mondiali in Qatar, ormai giunti agli ottavi di finale, ma finalmente si torna a parlare concretamente di Napoli. Gli azzurri di Luciano Spalletti sono infatti giunti in Turchia per il ritiro ad Antalya, dove affronteranno la sortita casalinga nonché il Crystal Palace in amichevole, prima della ripresa del campionato fissata per il 4 gennaio 2023.

In queste ore, però, il caso Juventus è ormai al centro dell’opinione pubblica. A tal proposito, arriva il commento di Carlo Alvino che non ha perso occasione per dire la sua in merito, inscenando un batti e ribatti social con Massimo Zampini.

Alvino critico sui social, Zampini non ci sta

Il tutto nasce da un tweet polemico di Alvino apparso sui profili social del giornalista. “Su Rai Due chiamano Zazzaroni e Mughini a parlare del caso Juventus… manco in Corea del Nord!“, le parole di Alvino che hanno suscitato l’ira di Zampini, personaggio dalla spiccata fede bianconera.

Zampini contro Alvino, il dibattito spopola sui social

La risposta di Zampini: “Fratello, dopo i tuoi interventi continui a Rai Sport, 100 radio, da Auriemma, De Maggio e tanti altri in cui parli ripetutamente del terzo scudo, ora ti scoccia se diciamo noi due cosette?” .

La replica di Alvino: “Meglio per noi raccontare un sogno che per voi vivere un incubo…“.

Carlo Alvino

Infine, la conclusione con frecciatina di Zampini: “Ho grande rispetto verso il vostro sogno e sono pronto a darvene il merito qual’ora dovesse avvenire una vostra vittoria, discussa o meno. Stai pur certo che non mi troverai a lamentarmi di errori arbitrali della sera prima dopo un 3-0 inflitto alla mia squadra. Viva il Napoli di Spalletti ed abbasso questo contorno mediocre!“.

Mario Reccia