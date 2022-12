Non solo il Napoli su Adama Traoré: un altro club di Serie A tenta l’assalto

In attesa della fine dei Mondiali in Qatar, la dirigenza del Napoli è già all’opera per riprendere nel migliore dei modi campionato e Champions League a partire da gennaio.

La rosa a disposizione di Luciano Spalletti sembra aver trovato un proprio magico equilibrio, rendendo quasi superflui eventuali interventi da parte della società per puntellare l’organico in vista della seconda metà di stagione.

Adama Traoré (Photo by Marc Atkins/Getty Images)

Calciomercato Napoli, occasione Adama Traoré

Il club di De Laurentiis, nel frattempo, sta attenzionando diversi giocatori per la prossima sessione estiva di calciomercato. Tra questi c’è Adama Traoré, esterno spagnolo del Wolverhampton.

Il calciatore ex Barcellona ha il contratto in scadenza a giugno e il Napoli osserva da vicino lo sviluppo della vicenda per tentare di prenderlo anche a parametro zero.

Ultime mercato Napoli, concorrenza dalla Serie A per Adama Traoré

Come riportato dal portale inglese 90min, vista la sua situazione contrattuale, sull’ala destra non ci sarebbe solo il club azzurro, ma anche altre due squadre. La prima è il Tottenham, che lo seguiva già in passato, prima che tornasse al Barcellona. In Italia, oltra al Napoli, anche l’Inter sembra interessata al calciatore ed è pronta a farsi avanti per portarlo a Milano, sponda nerazzurra.