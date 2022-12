Delusione Anguissa: la notizia ufficiale del Qatar

Termina ufficialmente la fase a gironi dei Mondiali in Qatar 2022. Da domani, via agli ottavi di finale della competizione che, per il dispiacere dei tifosi azzurri, vedranno impegnati soltanto due calciatori del Napoli.

Camerun (Getty Images)

Dopo Lozano ed Olivera, infatti, saluta il Qatar anche Zambo Anguissa, sprofondato insieme al suo Camerun nel girone H. Terzo posto con soli quattro punti per i leoni d’Africa, condannati dal pirotecnico 2-3 maturato fra Serbia e Svizzera.

Camerun eliminato ma non ultimo, il riassunto del match

Stoica prova del Camerun, pressante sin dal primo minuto nei confronti di un Brasile ricco di seconde linee. Tante le occasioni per i camerunensi, al quale ha saputo rispondere presente il portiere verdeoro Ederson. L’estremo difensore del Manchester City si è reso infatti protagonista di alcune buone parate, sopratutto sulla stella africana Aboubakar nel primo tempo.

Zambo Anguissa (Getty Images)

Sull’altro fronte, tanti i miracoli da parte del portiere Epassy, che hanno reso meno amaro il parziale sopratutto nel secondo tempo, quando le energie degli africani sono andate pian piano a calare.

Poi, la rete di Aboubakar nei minuti di recupero ha consegnato un successo inutile ai fini della qualificazione.

Anguissa saluta i Mondiali, la vittoria per 1-0 contro il Brasile non basta

A pesare sul Camerun, sicuramente la poca precisione sotto porta nella sfida persa contro la Svizzera, che va di pari passo con i troppi errori difensivi visti nel 3-3 contro la Serbia. Proprio in quest’ultima sfida, Anguissa performò da peggiore in campo in quanto poco reattivo su tutte tre le azioni da gol serbe.

Mario Reccia