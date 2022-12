Albiol e Reina tornano a Napoli: arriva il messaggio social dei due ex azzurri

Il Napoli, dopo un periodo di vacanza in seguito allo stop per il Mondiale, è tornato ad allenarsi in Turchia per preparare al meglio la prossima fase della stagione che sarà davvero importante per gli azzurri considerando l’inizio di campionato davvero promettente.

Gli azzurri sfideranno, alla ripresa della Serie A, l’Inter di Simone Inzaghi per un match che può rivelarsi davvero importante in termini di classifica.

La squadra di Luciano Spalletti si allenerà in Turchia per circa due settimane e, in questa finestra di tempo, sfiderà Antalyaspor e Crystal Palace, due amichevoli che serviranno agli azzurri per riprovare automatismi già collaudati ma anche per cercare nuove soluzioni di gioco. Poi sarà tempo della sfida contro gli ex azzurri, Albiol e Reina.

Spalletti Napoli (Getty Images)

Napoli- Villarreal: la gioia di Albiol e Reina

Al rientro in Italia, il Napoli ha già fissato un’amichevole allo Stadio Diego Armando Maradona: gli azzurri sfideranno il giorno 17 dicembre alle ore 20.30 il Villarreal degli ex Raul Albiol e Pepe Reina.

All’annuncio ufficiale del Napoli sui vari social, i due spagnoli non sono riusciti a contenere la propria gioia e, difatti, hanno commentato il post della squadra partenopea con cuori azzurri e faccine innamorate.

Inoltre, Reina ha lanciato anche un messaggio enigmatico nelle proprie Instagram Stories: “Sarà un onore rivederci, last dance?“.

Reina, Storia

Il legame tra Napoli e questi due giocatori è davvero forte, entrambe hanno segnato un pezzo di storia di questa società, l’affetto dei tifosi per questi due calciatori sicuramente non mancherà.