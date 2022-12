Mondiali, la Polonia di Zielinski supera il girone: data e avversaria degli ottavi di finale

Il Mondiale in Qatar entra ormai nelle fasi calde: oggi e domani si disputerà la terza giornata anche degli ultimi quattro gironi e verrà delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta.

Due dei cinque azzurri impegnati in Qatar hanno già conosciuto il proprio destino: la Polonia di Piotr Zielinski, nonostante la sconfitta di ieri contro l’Argentina, ha superato il girone qualificandosi al secondo posto.

Piotr Zielinski e Lionel Messi (Photo by Julian Finney/Getty Images)

I polacchi, però, si sono qualificati solo grazie alla differenza reti a discapito del Messico di Hirving Lozano, vittorioso per 2-1 contro l’Arabia Saudita, ma eliminato per appunto la differenza reti (Polonia 0, Messico -1).

Hirving Lozano e Guillermo Ochoa (Photo by PABLO PORCIUNCULA/AFP via Getty Images)

Domani, invece, sarà il turno di Anguissa, Kim Min-jae e Mathias Olivera: anche per loro le possibilità di qualificazione sono basse, con l’Uruguay leggermente favorito sulla Corea del Sud per il secondo post nel Gruppo H alle spalle del Portogallo di Cristiano Ronaldo.

Quando si giocheranno gli ottavi di finale dei Mondiali?

Come detto in precedenza, si sta delineando il tabellone della fase finale del Mondiale 2022. Non ci sarà un giorno di sosta: venerdì si concluderà la fase a gironi e sabato si partirà subito con gli ottavi di finale.

Ci saranno due partite al giorno: una alle ore 16 italiane e un’altra alle ore 20 italiane. Si comincia sabato 3 dicembre con Olanda-USA e Argentina-Australia.

La Polonia di Zielinski, invece, giocherà domenica 4 dicembre alle ore 16 contro i campioni del mondo della Francia. Una sfida molto difficile per i polacchi, soprattutto dopo quanto visto ieri sera: se la Polonia scenderà in campo con lo stesso spirito arrendevole, i francesi avranno vita facile.

Chiude il weekend degli ottavi di finale il match tra l’Inghilterra e il Senegal di Kalidou Koulibaly che andrà in scena domenica sera alle ore 20. Per scoprire gli altri incontri degli ottavi bisognerà aspettare le ultime gare dei gironi in programma oggi e domani.