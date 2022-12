Oggi è ufficialmente ripartita la stagione del Napoli. Dopo un periodo di pausa per coloro che non stanno disputando il Mondiale, gli uomini di Luciano Spalletti, dopo essersi riuniti a Castelvolturno ieri, sono partiti alla volta di Antalya, in Turchia, dove prepareranno la ripartenza di gennaio per le prossime due settimane.

Kim, Oliveira e Anguissa rischiano di uscire molto probabilmente ai gironi, mentre Zielinski con la sua Polonia è passato agli ottavi a discapito del Messico di Lozano, uscito anzitempo dal torneo.

Quindi 4/5 dei giocatori impegnati in Qatar rientreranno anzitempo e potranno aggregarsi, dopo un periodo di vacanze, alla rosa azzurra.

Napoli Turchia

Il Napoli è arrivato in Turchia: le amichevoli

Intanto i giocatori partiti e atterrati in Turchia, oltre ai vari allenamenti in programma, parteciperanno al torneo Winter Football Series by Regnum. Le due amichevoli in programma saranno quelle contro l’Antalya il 7 dicembre all’Antalya Arena, e contro il Crystal Palace l’11 dicembre al Regnum Carya, la prima alle 20:45 italiane e la seconda alle 18:00 italiane.

Spalletti, per aumentare il numero di scelte e colmare le 5 assenze per i Mondiali, ha deciso di convocare anche 7 calciatori Primavera, ossia Barba, Idasiak, Iaccarino, Marchisano, Spavone, Russo e Zedadka.

Napoli in Turchia, il programma del ritiro

Le amichevoli vedranno protagonista il Napoli che è sbarcato in Turchia e rientrerà tra l’11 e il 12, dopo l’amichevole contro il club britannico. Alloggerà a Belek, zona nel distretto di Serik che si trova a pochi chilometri dall’aeroporto di Analya, luogo vicino al mare. La seconda parte di stagione del Napoli parte da oggi.