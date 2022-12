Home » Copertina Calcio Napoli » Non è partito con il Napoli per la Turchia: svelato il motivo della sua assenza

Attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale il Napoli ha ufficializzato i convocati per la tournée in Turchia, dove gli azzurri affronteranno il Winter Football Series by Regnum, un torneo di preparazione invernale nel quale gli azzurri affronteranno le seguenti amichevoli in programma:

Antalyaspor – Napoli 7 dicembre 2022 alle ore 18:45 italiane

Napoli – Crystal Palace 11 dicembre 2022 alle ore 16:00 italiane.

Gli uomini di Luciano Spalletti saranno ospitati all’interno del Regnum Carya Resort di Antalya dal 1 fino al 12 dicembre, quando gli azzurri rientreranno per affrontare, il 17 dicembre, il Villareal degli ex Reina e Albiol al Maradona.

Il Napoli parte per la Turchia ma non c’è un top fra i convocati, il motivo

Tra i convocati per la tournée risulta il nome di Eljif Elmas, ma il macedone non è partito con i suoi compagni, al momento della partenza i tifosi si sono interrogati sul motivo della sua assenza.

Come evidenziato da Sportitalia, il motivo è puramente di natura logistica: il centrocampista raggiungerà i suoi compagni in Turchia direttamente dalla Macedonia, dove sta trascorrendo questi giorni di vacanza in famiglia.

Eljif Elmas(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Giuseppe Esposito