“È la tua ultima partita?”: Mertens esce allo scoperto (VIDEO)

Il Belgio di Dries Mertens e compagni è stato eliminato dal girone F in maniera davvero inaspettata per mano dell’outsider Marocco.

Raggruppamento che, ai nastri di partenza, vedeva super favoriti “I Diavoli Rossi”, insieme alla Croazia vice-campione del Mondo in carica. Ma non sempre i pronostici vengono rispettati e in competizioni come questa nulla è scontato.

Fatale, dunque, lo 0-0 rimediato contro la Croazia, con la cosiddetta ‘Generazione d’Oro’ che, forse, si vede passare così l’ennesimo treno mancato.

(Photo by Yasin AKGUL / AFP) (Photo by YASIN AKGUL/AFP via Getty Images)

Le dichiarazioni dell’ex Napoli

Nel post partita, l’ex Napoli Dries Mertens ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del giornalista Giuseppe Annarumma sul suo futuro in Nazionale.

Ecco le dichiarazioni:

“Sono molto dispiaciuto perché oggi era una partita che si poteva vincere e siamo molto dispiaciuti per questo”.

“Ultima partita con la maglia del Belgio? Nono, io voglio continuare e ora vediamo come si evolveranno le cose”.

MICHELE D’ERRICO