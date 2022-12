È stato a un passo dal Napoli, con quale squadra sta per firmare Kepa

La scorsa estate si è assistito ad una totale rivoluzione della rosa del Napoli, con l’addio dei “senatori” Koulibaly, Mertens, Insigne, Fabian Ruiz e Ospina e l’arrivo di giovani calciatori, non ancora noti al grande calcio europeo, come Kim e Kvaratskhelia, che stanno trainando il Napoli nella trionfale cavalcata di questa prima parte di stagione.

L’unico obiettivo di mercato realmente non centrato, durante la passata sessione di mercato, è stato quello di regalare un nuovo portiere alla rosa di mister Spalletti, visto l’addio di Ospina e la poca fiducia che il mister riponeva in Alex Meret.

Per molti giorni sono andate avanti le trattative per Keylor Navas e Kepa Arrizabalaga, ma, alla fine, non si è riusciti a chiudere nessuna delle due trattative, preferendo la fiducia ad Alex Meret, il quale, fino ad ora, non ha fatto rimpiangere il portiere colombiano.

L’Athletic Bilbao si fionda su Kepa: il motivo

Secondo quanto riferito da alcuni media spagnoli nella giornata odierna, l’Athletic Bilbao ha messo gli occhi su Kepa Arrizabalaga, per l’attuale portiere del Chelsea si tratterebbe di un ritorno a casa, in quanto i Blues lo acquistarono nel 2018, grazie a Sarri, per una cifra intorno agli 80 milioni di euro prelevandolo proprio dal club basco.

Unai Simon (Photo by Elsa/Getty Images)

L’Athletic ha intenzione di riportare Kepa al “San Mames” poiché i grandi club d’Europa, viste le ottime prestazioni al Mondiale, si stanno fiondando su Unai Simon, attuale portiere titolare del Bilbao e della Nazionale spagnola.

Giuseppe Esposito