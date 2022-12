MERCATO NAPOLI – Il Napoli ha chiuso in testa la prima parte di stagione, strappando i consensi dei propri tifosi e non solo. Come ribadito svariate volte dal direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli, il club azzurro non effettuerà grosse operazioni di mercato durante la prossima sessione invernale di calciomercato.

Nonostante ciò, il ds Giuntoli è in cerca di occasioni in ottica futura, quindi operazioni che potrebbero concludersi formalmente durante la prossima sessione di mercato estiva. Tra i giocatori osservati dalla dirigenza azzurra c’è, senz’alcun dubbio, l’attuale capocannoniere della Serie B Walid Cheddira.

Ultime mercato Napoli, piace Cheddira: la situazione

Le voci di un possibile approdo a Napoli dell’attaccante del Bari si susseguono da un bel po’. Anche il noto giornalista esperto di mercato,, Gianluca di Marzio sul suo sito ufficiale ha confermato l’indiscrezione: il Napoli è su Cheddira e lo valuta attentamente per giugno.

Walid Cheddira (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

In Italia, oltre gli azzurri, è interessata all’attaccante marocchino anche la Lazio dell’ex Napoli Maurizio Sarri. All’estero, invece, ha attirato l’attenzione di Nottingham Forest e Sporting Lisbona.

Plusvalenza monstre per il club di De Laurentiis, il bomber può partire in estate

Il Bari lo ha acquistato per 150mila euro. 9 gol segnati in 12 partite di Serie B, capocannoniere e convocazione al Mondiale con la sorpresa Marocco, grazie alle sue prestazioni Cheddira ha aumentato a dismisura il suo valore di mercato. Si prospetta un’altra plusvalenza di grande valore per la famiglia De Laurentiis.

Giuseppe Esposito