Caos Juve, Giletti: “Perché a Napoli, Roma e Milano non succede mai nulla?”

Massimo Giletti, giornalista e conduttore televisivo, nonché noto tifoso juventino, è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, esprimendo la sua opinione sulla situazione che sta vivendo la Juventus negli ultimi giorni, dopo le dimissioni del CdA.

“La Procura funziona solo a Torino?” La polemica di Giletti in diretta

Di seguito, quanto evidenziato nel corso del suo intervento:

“Intanto mi chiedo se le procure funzionino solo a Torino; a Roma, Milano, Napoli non succede mai nulla? Non ci sono intercettazioni su persone legate ad alcune vicende? Certe cose accadono solo alla Juve, questo è curioso. Sono un tifoso, ma a favore della legalità, quindi il processo stabilirà eventuali colpe”.

Juventus Agnelli (Getty Images)

Il noto giornalista non le ha mandate a dire sulla vicenda, lasciando trasparare un certo pensiero critico a riguardo. Una situazione, in ogni caso, molto delicata che continua a tenere banco in questi giorni molto caldi e tesi, non facili per l’ambiente bianconero chiamato a sua volta a difendersi dalle pesanti accuse.

Leonardo Matano