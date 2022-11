Ultime notizie Napoli, altro che cessione: “Non c’è la minima intenzione di rinunciare a lui”

L’esperto di mercato di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini ha riportato le ultime notizie riguardanti il calciomercato del Napoli. In particolare l’esperto di mercato ha parlato della questione rinnovi di contratto e dei possibili movimenti, sia in entrata che in uscita.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“A gennaio il club azzurro non ha necessità di intervenire, anzi l’obiettivo è confermare in blocco l’intera rosa poi se qualcuno chiederà più spazio verrà fatta una valutazione sul momento”.

“Tanto per essere chiari il Napoli non ha la minima intenzione di rinunciare a Demme. E proprio per questo la società azzura si si sta concentrando sui rinnovi. Per quello di Lobotka ormai ci siamo. A breve si dovrebbero definire anche quelli di Rrahmani e Di Lorenzo. Poi Giuntoli lavorerà alla questione Kim, cercando di eliminare la clausola rescissoria”.

Non si prospetta un gennaio di grandi movimenti dunque, ma non per questo Giuntoli non avrà a che fare con questioni spinose, ovvero i vari rinnovi di contratto.