Pelé ricoverato d’urgenza: c’è preoccupazione sulle sue condizioni

Arrivano notizie preoccupanti dal Brasile: c’è ricovero urgente all’ospedale Albert Einstein di San Paolo per Pelé. In seguito alla diagnosi di tumore al colon e alla rimozione stessa dell’organo su operazione chirurgica, O Rei si era sottoposto a terapia post-operatorie e a continui controlli.

Poco fa le ultime novità raccontano di una situazione precipitata che lo ha costretto a precipitarsi in ospedale per ricevere soccorso.

Pelé in ospedale: la notizia sul ricovero

Pelé è arrivato nella struttura in stato confusionale accompagnato dalla moglie Márica Aoki. Sono in corso accertamenti ed esami clinici per chiarire il suo quadro medico.

FOTO: Getty Images, Pelé

O Rei in condizioni critiche: le ultime

Secondo le ultime notizie il brasiliano non sta più rispondendo alla chemioterapia, soffrirebbe di una insufficienza cardiaca scompensata e manifesterebbe una sindrome edemigemica su tutto il corpo. La moglie ha poi chiarito come le sue condizioni si stiano aggravando irreversibilmente.

A preoccupare maggiormente il suo improvviso arrivo in ospedale. Non era previsto, infatti, alcun ricovero o controllo di routine.