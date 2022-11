“Solo il Napoli non possiamo raggiungere”: la risposta del calciatore di Serie A!

La Serie A, insieme ai maggiori campionati, è in pausa per i Mondiali in Qatar. Le società, però, continuano la propria preparazione in vista della ripresa a gennaio con loro i giocatori che non hanno preso parte alla manifestazione.

A Cremona, nonostante il rischio della retrocessione, i giocatori hanno le idee chiare. Lo dimostra Charles Pickel, centrocampista grigiorosso, che ha parlato di sé, della motivazione della Cremonese e degli obiettivi preposti da raggiungere.

FOTO: Getty Images, Pickel

Di seguito quanto evidenziato:

La mia sperienza in Italia sin qui?

“Mi sto trovando bene, è un’esperienza nuova e un livello nuovo, per un giovane come me è importante farlo e penso sia una buona sfida”.

Pickel commenta la stagione: le parole sul Napoli

Situazione in classifica e raggiungere l’obiettivo salvezza?

“Sono ottimista perché ci sono un sacco di gare da giocare e la distanza è di soli sei punti, penso che la squadra sia abbastanza forte per raggiungerla. L’unica squadra che non possiamo raggiungere è il Napoli, contro tutte le altre possiamo fare risultato e non ci spaventano”.