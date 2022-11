Nuovo acquisto per il Napoli Femminile: arriva dal Siviglia la bomber Del Estal

Del Estal Mateu è una nuova calciatrice del Napoli Femminile. Proveniente dal Siviglia, l’attaccante nata a Santander il 23 marzo del 1993 vanta una lunga esperienza, condita da tante reti, nella Liga spagnola ma ha pure trascorso una parte della sua carriera in Corea del Sud.

A disposizione di Lipoff un nuovo attaccante

Dopo due stagioni, da giovanissima, con sei reti all’attivo nell’Albacete, Elisa del Estal è passata all’Espanyol di Barcellona, club con il quale in tre stagioni e mezzo ha messo a segno 23 reti (è andata in doppia cifra nel 2018-2019). A metà della stagione 2019/2020 si è trasferita in Sud Corea per chiudere lì l’annata – con la maglia del Red Angels Incheon – realizzando 8 reti. Nel 2020/2021 è rientrata in Spagna, precisamente al Siviglia, collezionando nella scorsa Liga 28 presenze e 10 gol.

FOTO: Napoli Femminile

Le parole di del Estal sul Napoli Femminile

Ha rescisso il contratto che la legava al Siviglia dopo altre due apparizioni nel corso dell’attuale stagione (in totale nella Liga sono 171 presenze e 39 gol) per approdare al Napoli Femminile: “Sono felicissima di vestire la maglia azzurra e di affrontare questa nuova avventura, la prima qui in Europa lontano dalla amata Spagna – ha spiegato l’attaccante iberica – . Il club mi ha corteggiato a lungo, nel contempo io ho studiato con attenzione il progetto del Napoli Femminile e così mi sono convinta ad accettare quella che per me sarà una sfida intrigante. Ho trovato un bel clima ed un gruppo unito, del quale per altro fa parte anche la mia connazionale Sara Tui. Farò di tutto per contribuire a centrare l’obiettivo che il Napoli Femminile si è prefissato in questa stagione“.