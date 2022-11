Home » News Calcio Napoli » Il Napoli torna in campo a Castel Volturno: c’è la notizia su Kvaratskhelia

Il Napoli torna ad allenarsi a Castel Volturno in seguito alla pausa del campionato di Serie A dovuta al Mondiale in Qatar. Torna anche Lorenzo Insigne che da Toronto è passato a salutare la squadra e lo staff al Konami Training Center.

FOTO: SSC Napoli, Insigne e Spalletti

Allenamento Napoli: il comunicato del club

Di seguito il report pubblicato dal club sul sito ufficiale:

“Mattinata di allenamento all’SSC Konami Training Center.

Il gruppo si è ritrovato stamattina e dopo una prima fase di attivazione in palestra la squadra si è spostata sul campo 1 dove ha svolto lavoro di potenza aerobica, possesso palla e partita a campo ridotto.

Dal report le ultime su Rrahmani e Kvaratskhelia

Tornano ad allenarsi i componenti di squadra che non hanno preso parte alla Coppa del Mondo e si rivedono in campo Rrahmani e Kvaratskhelia, dopo gli infortuni che li hanno tenuti fuori per diverse giornate di campionato.

“Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo. Kvaratskhelia ha svolto l’intera seduta in gruppo.

Nel corso della mattinata c’è stata inoltre la gradita visita di Lorenzo Insigne che si è intrattenuto con il mister e la squadra”.