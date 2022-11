Calciomercato, il Torino guarda in casa Napoli: chiesto un giocatore a Giuntoli

Il Napoli ha dominato la prima parte di stagione appena conclusa, durante la pausa dovuta ai Mondiali di calcio in Qatar la dirigenza azzurra sta pianificando l’imminente sessione di calciomercato invernale.

Visti gli eccellenti risultati, come ribadito svariate volte dal ds Giuntoli, il Napoli non effettuerà grosse operazioni di mercato in entrata, ma bisogna tener conto delle cessioni, alcuni giocatori, fuori dai piani di Luciano Spalletti, sono in cerca di nuove esperienze per rilanciarsi.

Calciomercato Napoli, Demme via a gennaio?

Una situazione da monitorare in casa Napoli è quella di Diego Demme, il centrocampista tedesco non ha trovato lo spazio desiderato durante questa prima parte di stagione, per questo motivo è in cerca di una squadra che possa concedergli più presenze.

Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, ha messo gli occhi sul centrocampista tedesco del Napoli. Il Torino potrebbe rappresentare, per Demme, la soluzione giusta per riprendere la continuità perduta, dato il poco spazio che gli ha concesso mister Spalletti durante la prima metà di stagione: finora ha collezionato solo 3 presenze in 15 giornate di Serie A.

Giuseppe Esposito